Video. Überschwemmungen töten sechsundvierzig Menschen in brasilianischem Bundesstaat Minas Gerais

In Uba und der nahe gelegenen Stadt Juiz de Fora liegen die Straßen weiterhin unter Schlamm und Trümmern. Nach schweren Überschwemmungen und Erdrutschen sind mindestens sechsundvierzig Menschen ums Leben gekommen, Dutzende gelten noch als vermisst. Bewohnerinnen und Bewohner kehren zurück, räumen ihre Geschäfte aus und versuchen Fahrzeuge freizulegen, die im Morast versunken sind.
Gewerbetreibende berichten von Wasserständen von fast zwei Metern. Die Fluten haben Warenbestände und Gebäude schwer beschädigt.
Rettungskräfte durchsuchen weiterhin die instabilen Hänge und Viertel. Die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, schwindet jedoch, denn für diese Woche ist weiterer Regen angekündigt.
Behörden sprechen von mehreren tausend Vertriebenen. Das Unglück reiht sich in eine wachsende Serie extremer Wetterereignisse ein, die Brasilien treffen, wo ungewöhnlich heftige Regenfälle in den vergangenen Jahren zugenommen haben.