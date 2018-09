Cascais im Farbenrausch - Lumina Lichterfestival 2018

Cascais im Farbenrausch. Bei der siebten Auflage des Lumina Lichterfestivals wird die portugiesische Stadt vor den Toren Lissabons, zur Projektions- und Spielfläche für die besten Lichtkünstler aus aller Welt.

Die Veranstaltung lockt jedes Jahr Hunderttausende in den Badeort. Die Besucher sollen "Farben und Formen in all ihren Nuancen, Sinnen und Aspekten feiern", so die Organisatoren.

Das Festival will auch das historische Erbe des ehemaligen Fischerdorfs hervorheben, dass Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Reiseziel wurde.

Die diesjährigen Installationen beinhalteten eine interaktive Skate-Rampe, die mit verschiedenen farbigen Lichtern und Formen aufblitzt, während Skateboarder darüber fahren.