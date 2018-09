Tiefsee-Forscher filmen Aal mit Riesenmaul (Video)

Der aufgeblasene Pelikanaal ist nur sehr selten zu beobachten. Jetzt sind Tiefsee-Forschern auf Hawaii ganz besondere Aufnahmen geglückt. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Aal sein Maul aufreißt, eine Art Beutel aufbläst und sich so deutlich größer macht, als er eigentlich ist.

Die Wissenschaftler entdeckten den Aal mit dem Riesenmaul eher zufälig bei einer Unterwasserexpedition mit dem Forschungsschiff Nautilus in einem Meeresschutzgebiet bei Hawaii.

Nachdem der schwarze Fisch zur Begeisterung des Forschungsteams offenbar versucht, die ungebetenen Gäste zu vertreiben, gibt er auf, "schrumpft" wieder auf Normalgröße und schwimmt davon.

"Wir fotografierten und filmten gerade den Lebensraum der Tiefsee-Korallen, als wir diese komische Ballon-Kreatur mit Schwanz gesehen haben. Das war total überraschend", sagte Thomas Hourigan vom "Deep Sea Coral Research and Technology Program at National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)" auf Hawaii.

Pelikanaale (Eurypharynx pelecanoides) werden bis zu einem Meter lang und leben meist in Tiefen von rund 1400 Metern. Mit ihrem riesigen Maul filtern sie Nahrung aus dem Wasser.