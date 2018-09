Brasilien kurz von der Präsidentschaftswahlen

13 Kandidaten haben sich für die Präsidentschaftswahlen in Brasilien registriert. Dürfte Ex – Präsident Lula da Silva antreten, er würde die Wahl wahrscheinlich gewinnen, er führt die Beliebtheitsumfragen an - mit 30 bis 40 Prozent. Aber er sitzt wegen Korruption hinter Gittern und darf deswegen nicht antreten.