Gehirn-fressende Amöbe: Familie von Surfer (29†) schlägt Alarm

Die Familie von Fabrizio Stabile schlägt Alarm: Der 29-Jährige aus New Jersey ist nach einem Aufenthalt in einem Surf-Resort in Waco in Texas plötzlich erkrankt. Zunächst dachten die Ärzte an eine Hirnhautentzündung. Der junge Mann hatte sich beim Rasenmähen plötzlich schlecht gefühlt und kurz hingelegt. Doch dann ging es ihm immer schlechter. Am 21. September wurde Fabrizio Stabile für hirntot erklärt. Die Amöbe "Naegleria fowler" hatten sein Gehirn angegriffen und regelrecht aufgefressen. An einer solchen Infektion sind in den vergangenen 55 Jahren in den USA 143 Menschen gestorben.