Wie das Weiße Haus am Donnerstag mitgeteilt hat, ist bei US-Präsident Donald Trump eine Erkrankung festgestellt worden. Sie tritt bei älteren Menschen häufig auf und führt zu Blutstauungen in den Venen. Die Diagnose wurde bei einer Untersuchung gestellt, wegen einer "leichten Schwellung" in seinen Unterschenkeln.

Die Tests der medizinischen Abteilung des Weißen Hauses ergaben laut Pressesprecherin Karoline Leavitt, dass Trump an einer chronischen Veneninsuffizienz leidet. Das ist eine Erkrankung, bei der die winzigen Ventile in den Venen, die normalerweise den Transport des Blutes gegen die Schwerkraft unterstützen, irgendwann nicht mehr richtig funktionieren.

Der Pressesprecher ging auch auf die Blutergüsse auf Trumps Handrücken ein, die auf jüngsten Fotos zu sehen waren. Sie wurden mit Make-up abgedeckt, das nicht genau zu seinem Hautton passte. Der Pressesprecher sagte, die Blutergüsse wären das Ergebniss seines häufigen Händeschüttelns und der Verwendung von Aspirin.

ARCHIV - Präsident Donald Trump bei einem Mediengespräch, als er das Weiße Haus verlässt, 15. Juli 2025, in Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, Datei) AP Photo

Laut Leavitt sollte die Bekanntgabe von Trumps medizinischer Untersuchung die jüngsten Spekulationen über den Gesundheitszustand des 79-jährigen Präsidenten zerstreuen. Es hieß, Trump nehme Aspirin, um das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls zu verringern.

Leavitt sagte nicht, wann Trump zum ersten Mal die Schwellungen in seinen Unterschenkeln bemerkte.

Der medizinische Bericht vom April enthielt keine Diagnose

Im April hatte sich Trump einer umfassenden körperlichen Untersuchung bei mehr als einem Dutzend Fachärzten unterzogen. Daraufhin wurde ein dreiseitiger Bericht veröffentlicht, der keine Diagnose einer chronischen Veneninsuffizienz enthielt.

Trumps Arzt, Sean Barbabella, stellte damals fest, dass die Gelenke und Muskeln des Präsidenten voll beweglich seien, normal durchblutet werden und nicht anschwellen.

Im Rahmen der routinemäßigen medizinischen Versorgung des Präsidenten und aus "Vorsicht habe sich Trump einer umfassenden Untersuchung" unterzogen, bei der auch Gefäße, untere Extremitäten und Ultraschall untersucht wurden.

Leavitt verlas einen Brief von Barbabella, in dem sie darauf hinwies, dass chronische Veneninsuffizienz eine gutartige Erkrankung sei, die bei Menschen über 70 Jahren häufig auftrete.

Sie versuchte, Bedenken über Trumps Gesundheit zu zerstreuen, indem sie sagte, die Tests des US-Präsidenten hätten keine Anzeichen für eine tiefe Venenthrombose ergeben. Das ist eine ernsthaftere Erkrankung, bei der sich ein Blutgerinnsel in einer oder mehreren der tiefen Venen des Körpers, in der Regel in den Beinen, bildet.

Es gab keine Anzeichen für eine arterielle Erkrankung, sagte sie.

Leavitt sagte, die Erkrankung verursache dem Präsidenten keine Beschwerden. Sie wollte sich nicht dazu äußern, wie er die Krankheit behandelte, und deutete an, dass diese Einzelheiten in dem Arztbrief stehen würden, der später veröffentlicht wurde. Der Brief enthielt keine weiteren Einzelheiten.

Dr. Anahita Dua, eine Gefäßchirurgin am Mass General Brigham, die Trump nie behandelt hat, sagte, dass es keine Heilung für chronische Veneninsuffizienz gibt.

"Die große Mehrheit der Menschen, wahrscheinlich auch unser Präsident, hat eine leichte bis mittelschwere Form davon", so Dua.