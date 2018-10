"Going, going, gone": Banksy-Bild zerschreddert sich selbst

Das Mädchen mit dem Luftballon, ein Bild des britischen Street-Art-Künstlers Banksy, hat sich kurz nach seiner Versteigerung in London selbst zerstört.

"Es sieht so aus, als seien wir gerade gebanksyd worden."

Kaum war das Werk am Freitag für umgerechnet knapp 1,2 Millionen Euro verkauft worden, lief es durch einen Schredder, der im unteren Teil des Rahmens verborgen war.

Übrig blieben nur Schnipsel. Banksy teilte ein Foto der Szene auf Instagram und versah es mit dem Kommentar "going, going, gone" - "zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten".

Mit der Aktion sei Geschichte geschrieben worden, so das das Auktionshaus Sotheby's auf seiner Webseite: "Es sieht so aus, als seien wir gerade gebanksyd worden" hieß es in der Mitteilung.

"Es sieht so aus, als seien wir gerade gebanksyd worden", sagte Alex Branczik, Leiter der Abteilung für zeitgenössische Kunst in Europa bei Sotheby's einer Mitteilung zufolge. Ob der Käufer sein Geld nun zurückerhält, war zunächst unklar. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei dem Auktionshaus blieb zunächst unbeantwortet.