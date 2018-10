Mordfall Marinowa: Doch keine Spur

Nach dem Mord an der bulgarischen TV-Moderatorin Wiktorija Marinowa ist der ursprünglich Festgenommene Rumäne wieder frei. Er sei nicht tatverdächtig, so die Polizei. Er war in der Donaustadt Russe, wo die 30-Jährige ermordet worden war, vernommen worden. Auch weitere Personen würden befragt, berichtete das Staatsfernsehen.