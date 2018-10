Neuer Film von Peter Jackson

Vier Jahre nach seinem jüngsten Film "Der Hobbit" kommt demnächst ein neues Projekt des "Herr der Ringe"-Regisseurs Peter Jackson in die Kinos. "They Shall Not Grow Old" - "Sie werden bestimmt nicht alt" ist eine Dokumentation über den Ersten Weltkrieg, wie sie bisher noch nicht zu sehen war. Jackson zeigt den Alltag der Soldaten und wie sie den Krieg damals wahrgenommen haben.