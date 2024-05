Studentenproteste gegen den Gaza-Krieg breiten sich aus

Die Polizei räumte das Lager pro-palästinensischer Demonstranten am Sciences Po und an der Sorbonne in Paris. Auch in Lausanne und Dublin kam es zu Protesten. In den USA, wo dieser Trend seinen Anfang nahm, sind Abschlussfeierlichkeiten gefährdet.

Die Spannungen an amerikanischen Colleges und Universitäten sowie an europäischen Universitäten sind wegen der Demonstrationen gegen den Krieg in Gaza und angeblicher Finanzierung Israels hoch. Am Freitag räumte die französische Polizei ein Gebäude der Elitehochschule Sciences Po.

Studenten schwenkten palästinensische Flaggen und skandierten Parolen zur Unterstützung der Bewohner des Gazastreifens. Das Sciences Po-Gebäude ist seit Donnerstagabend besetzt.Die Universitätsverwaltung hat die Hauptgebäude geschlossen und den Unterricht auf Online-Plattformen verlegt.

Pro-palästinensische Studenten protestierten am Freitag vor dem Pantheon-Denkmal in der Nähe der Elite-Universität Sorbonne und forderten ein Ende der israelischen Offensive im Gazastreifen. Am Donnerstag hatte es ähnliche Proteste an anderen Universitäten des Landes gegeben, darunter in Lille und Lyon.

Das Büro von Premierminister Gabriel Attal sagte, die Polizei sei am Donnerstag gezwungen gewesen, Studenten von 23 Standorten auf französischen Campusgeländen zu entfernen. Nach Angaben der französischen Behörden wird in der Nähe von Sciences Po weiterhin eine Polizeipräsenz bestehen bleiben, um neue Blockaden zu verhindern.

Studenten in ganz Europa beteiligen sich an Protesten: Universitäten in Lausanne und Dublin besetzt

In ganz Europa breiten sich Studentendemonstrationen für Palästina aus. Mehrere Dutzend Studenten übernachteten im Géopolis, dem Gebäude der Fakultät für Politik- und Sozialwissenschaften in Lausanne, Schweiz.

Die Situation erscheint ruhig, doch die Anschuldigungen sind schwerwiegend: Die Studenten werfen der Universität Lausanne vor, durch ihre wissenschaftliche Kooperation zum Mittäter Israels in diesem Konflikt geworden zu sein.

Am Trinity College Dublin kampierten Studenten am Freitagabend auf dem Campusgelände. Die Demonstration findet statt, nachdem die Universitätsbehörden wegen der Behinderungen, die durch die pro-palästinensischen Proteste der letzten Tage verursacht wurden, eine Geldstrafe von 214.000 Euro gegen das Studentenwerk verhängt hatten.

Abschlussfeierlichkeiten in den USA blockiert

Seit dem Beginn der Proteste gegen den Gaza-Krieg wurden auf US-Universitätsgeländen mehr als 2.100 Personen festgenommen.

An diesem Wochenende finden an Hochschulen und Universitäten Abschlussfeierlichkeiten statt. Viele Institutionen erwägen, geplante Veranstaltungen auszusetzen oder zu verschieben.

Am Freitag störten Demonstranten in Michigan die Abschlussfeier der University of Michigan School of Music, Theatre and Dance.

Am selben Tag gab der Präsident der University of Vermont bekannt, dass Linda Thomas-Greenfield, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, ihre Antrittsrede nicht mehr halten wird. Einige Demonstranten auf dem Campus hatten die Universität aufgefordert, die Einladung von Thomas-Greenfield zurückzuziehen.

Die University of Southern California hat letzte Woche ihre Hauptabschlussfeier abgesagt und plant nun, eine kleinere Veranstaltung für die Familien der Absolventen abzuhalten.