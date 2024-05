Russische Militärausbilder auf Luftwaffenstützpunkt in Niger angekommen, US-Soldaten noch vor Ort

Von euronews mit ap

Der US-Außenminister teilte mit, die russischen Kräfte hätten weder Zugang zu den Soldaten der US-Streitkräfte, noch zu deren Ausrüstung. Nach dem Staatsstreich in Niger hatten die USA einen Großteil ihrer Truppen aus dem Land abgezogen.

Russland hat Truppen auf einen Luftwaffenstützpunkt im afrikanischen Niger verlegt, auf dem eine kleine Anzahl von US-Streitkräften verblieben war. Das hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin mitgeteilt. Er sagte, dass er dies nicht als ein großes Problem ansehe. Die meisten amerikanischen Truppen hätten diesen Stützpunkt in der Hauptstadt Niamey bereits verlassen, so ein nicht näher benannter US-Beamter.

Die Ankunft der russischen Ausbilder in dem westafrikanischen Land vor etwa drei Wochen erfolgte im Anschluss an Nigers Entscheidung, alle US-Truppen abziehen zu lassen. Dieser Befehl war ein Schlag für die US-Militäroperationen in der Sahelzone, einer riesigen Region südlich der Sahara, in der Gruppen operieren, die mit Al-Qaida und der Gruppe Islamischer Staat in Verbindung stehen.

Das Pentagon teilte mit, dass die übrigen US-Truppen abziehen werden, nannte aber keinen Zeitplan.

Als die russischen Truppen vergangenen Monat eintrafen, war unklar, wo sie sich aufhalten würden. Der Stützpunkt in Niamey, so Austin am späten Donnerstag, befindet sich am internationalen Flughafen Diori Hamani in der Hauptstadt, und "die Russen sind in einem separaten Gebäude untergebracht und haben keinen Zugang zu den US-Truppen oder zu unserer Ausrüstung".

Er sagte, dass die USA die Situation weiterhin beobachten würden, aber er sehe darin kein bedeutendes Problem für den Schutz der Streitkräfte.

Spannungen zwischen Washington und Moskau

Die russische Präsenz auf dem Stützpunkt erfolgt zu einem Zeitpunkt, da die Spannungen zwischen Washington und Moskau wegen der anhaltenden US-Unterstützung für das ukrainische Militär hoch bleiben.

Etwa 1.000 US-Soldaten befinden sich noch in Niger, aber der Großteil von ihnen wurde auf den sogenannten Luftwaffenstützpunkt 201 in der Nähe von Agadez verlegt, der etwa 920 Kilometer von der Hauptstadt entfernt liegt. Dies geschah nicht lange, nachdem meuternde Soldaten den demokratisch gewählten Präsidenten des Landes im vergangenen Juli gestürzt hatten.

Einige Monate später forderte die regierende Junta die französischen Streitkräfte auf, das Land zu verlassen, und wandte sich an die russische Söldnergruppe Wagner, um Sicherheitshilfe zu erhalten.

Staatsstreich in Niger

Im Oktober stufte Washington die Machtübernahme durch das Militär offiziell als Staatsstreich ein, was dazu führte, dass die USA die militärische Unterstützung und Hilfe für Niger einschränkten. Seitdem sind die diplomatischen Bemühungen um die Wiederherstellung der Beziehungen zu Niger erfolglos geblieben.

Bis vor kurzem betrachtete Washington Niger als wichtigen Partner und Verbündeten in einer Region, die in den vergangenen Jahren von Putschen heimgesucht wurde, und investierte Millionen von US-Dollar in den Stützpunkt Agadez, der für die US-Terrorismusbekämpfung in der Sahelzone von entscheidender Bedeutung war. Die USA haben auch Hunderte von Millionen US-Dollar in die Ausbildung des nigrischen Militärs investiert, seit sie dort 2013 mit ihren Operationen begonnen haben.

Das Pentagon hat außerdem mitgeteilt, dass die USA die meisten der rund 100 im benachbarten Tschad stationierten Truppen vorerst verlegen werden. Der Tschad überlegt außerdem, ob er sein Sicherheitsabkommen mit den USA fortsetzen soll.