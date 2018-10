Nobelpreis-Alternative für Maryse Condé aus Guadeloupe

Der Literaturpreis der "Neuen Akademie" in Schweden geht an Maryse Condé aus Guadeloupe. Die Jury der als Ersatz für den in diesem Jahr abgesagten Literaturnobelpreis ins Leben gerufenen Auszeichnung lobte Condés Werk als wichtigen Teil der Weltliteratur. Die 82-jährige habe in ihren Büchern respektvoll und präzise, aber auch mit Humor über die Verheerungen des Kolonialismus und die chaotische Zeit des Postkolonialismus geschrieben.

Ann Pålsson

Die Leiterin der Jury, Ann Pålsson,

"Die Jury, die aus vier Personen bestand, war in ihrer Entscheidung, wer diesen Preis erhalten sollte, sehr einig. Alle drei Kandidaten waren sehr spannend zu lesen, aber wir waren darin einig, dass die Preisträgerin die Anforderung erfüllt, vom Menschlichen auf der Welt zu erzählen."