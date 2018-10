In letzter Minute gerettet: Marie Antoinettes Schmuck wird versteigert

Sie waren 200 Jahre lang nicht in der Öffentlichkeit zu sehen: Juwelen, die einst Marie-Antoinette gehört haben. Der Schmuck der wohl berühmtesten französischen Königin ist derzeit im Auktionshaus Sotheby's in New York zu sehen, bevor er zusammen mit anderen Stücken aus dem Besitz des Hauses Bourbon-Parma in Genf versteigert wird.

Marie Antoinette konnte ihre Juwelen wohl in letzter Minute in Sicherheit bringen, so Frank Everett von Sotheby's: "Die Kollektion gehört der Familie, seit dem sie im Besitz von Marie Antoinette war. Es gibt Aufzeichnungen, laut denen sie den Schmuck in der Nacht, bevor sie ins Gefängnis ging, zusammengepackt hat. Sie verbrachte ihre letzte Nacht in Freiheit damit, die Juwelen zurück zu schicken, erst nach Belgien und dann nach Österreich, von wo sie stammte. Ihre älteste Tochter war die einzige, die das Gefängnis überlebte. Sie hat den Schmuck zurückgeholt. Seit dem ist er in der Familie geblieben."