Wembley: Milliardär zieht Kaufofferte zurück

Der Unternehmer Shahid Khan hat sein Kaufgebot für das Wembley-Stadion in London zurückgezogen. Der in Pakistan geborene US-Amerikaner, dem unter anderem der Fußballklub FC Fulham sowie die Footballmannschaft Jacksonville Jaguars gehören, hatte dem englischen Verband eine Offerte in Höhe von umgerechnet 670 Millionen Euro für die Übernahme der zweitgrößten Fußballarena Europas vorgelegt.