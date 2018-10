Dramatische Unwetter: Land unter in Sizilien

Auf Sizilien war die Feuerwehr im Dauereinsatz, nachdem sintflutartige Regenfälle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag weite Landstriche überschwemmt hatten. Die Sicherheitkräfte teilten auch in den sozialen Medien Fotos und Videos von spektakulären Rettungsaktionen nach den Überflutungen in den Regionen Catania, Syracusa und Messina. Der gesamte Osten der suditalienischen Insel stand unter Wasser.