In Taiwan sind bei einem Zugunglück über 20 Menschen getötet worden. Laut Eisenbahnbehörde, gab es zudem etwa 170 Verletzte. Der Puyuma Expresszug war am Nachmittag entgleist, in Suao im Kreis Yilan. Er war auf dem Weg in die Küstenstadt Taitung. Rettungskräfte waren vor Ort, aber die Dunkelheit erschwerte die Bergungsarbeiten. Es wurde befürchtet, dass Dutzende Passagiere auch Stunden später noch in den Trümmern feststeckten. Die Verletzten wurden auf mehrere Krankenhäuser verteilt.