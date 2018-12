5 Fragen zum "Jahrhundert"-Prozess in Katalonien

Die spanische Regierung erkannte das Referendum nicht an und bezeichnete die, die es initiiert hatten, als "Kriminelle".

Wer steht vor Gericht?

Die Angeklagten sind ehemalige Beraterinnen und Berater der Regionalregierung, ehemalige Parlamentsabgeordnete und Vertreterinnen und Vertreter katalanischer Unabhängigkeitsorganisationen. Das sind ihre Namen:

Carme Forcadell: ehemalige Parlamentspräsidentin

Oriol Junqueras: ehemaliger Vizepräsident der Regierung

Jordi Turull: ehemaliger Berater und Regierungssprecher

Josep Rull: ehemaliger Berater

Raül Romeva: ehemaliger Außenminister

Joaquim Forn: ehemaliger Innenminister

Dolors Bassa: ehemalige Ministerin für Arbeit und Soziales

Meritxell Borrás: ehemalige Regierungsberaterin

Carles Mundó: ehemaliger Regierungsberater

Santi Vila: ehemaliger Regierungsberater

Jordi Sànchez: ehemaliger Anführer der Bürgerbewegung ANC und Mitglied der Unabhängigkeitsbewegung "Junts per Catalunya"

Jordi Cuixart: Präsident der katalanischen Kulturorganisation Òmnium Cultural

Lluis Corominas: Parlamentsabgeordneter

Lluís Guinó: Parlamentsabgeordneter

Anna Simó: Parlamentsabgeordnete

Ramona Barrufet: Parlamentsabgeordnete

Josep Joan Nuet: Parlamentsabgeordneter

Mireia Boya: Ehemalige Vorsitzende der CUP ("Candidatura d’Unitat Popular", linke Partei, die sich für Unabhängigkeit einsetzt)

Neun der achtzehn Unabhängigkeitsbefürworter befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft, darunter Junqueras, Romeva und Forn.

Die anderen wurden gegen Kaution freigelassen.

Warum sind die Angeklagten im Hungerstreik?

Vier der Inhaftierten befinden sich zu Prozessbeginn im Hungerstreik: Joaquim Forn,Jordi Sànchez, Jordi Turull und Josep Rull.

Die vier schickten am Montag Briefe an mehr als 40 europäische Staats- und Regierungschefs, um gegen das zu protestieren, was sie als Misshandlung durch die spanischen Gerichte ansehen.

"Wir leiden unter einem Gerichtsverfahren, das unsere Grundrechte schwer verletzt, einschließlich des Rechts auf Unschuldsvermutung", schrieben die katalanischen Politiker.

Sie protestieren mit ihrem Schreiben gegen die "Blockade" des Verfassungsgerichtshofs, der ihre Berufungen und damit ihren "Zugang zur europäischen Justiz" verhindert.

Turull, der von Juli bis Oktober 2017 als Berater der Präsidentschaft der Regionalregierung von Katalonien tätig war und den Hungerstreik am 1. Dezember 2018 begann, wurde am vergangenen Freitag in die Krankenstation des Gefängnisses verlegt, da sich sein Gesundheitszustand nach 13 Tagen ohne Essen verschlechtert hatte.

Welches Gericht ist mit dem Fall betraut?

Der Oberste Gerichtshof Spaniens in Madrid hat den 18. Dezember 2018 als formalen Beginn des Verfahrens festgelegt. Im ersten Teil wird daüber entschieden, inwiefern dass Oberste Gericht für die Beurteilung der Anführer der Unabhängigkeitsbewegung zuständig ist.

Die Angeklagten werden bei der Voruntersuchung nicht anwesend sein.

Die Verteidigung wird beantragen, dass der Prozess vor dem Obersten Gerichtshof Kataloniens stattfindet, was die beiden Kläger - die dem Justizministerium unterstellte Staatsanwaltschaft und eine unabhängige Staatsanwaltschaft - ablehnen

Wenn sich nach dem Vorverhandlung nichts ändert, beginnt die Untersuchung im Januar 2019.

Das Verfahren wird voraussichtlich mehrere Monate dauern.

Welches sind die Anklagepunkte?

Staatsanwälte beschuldigen die Separatisten der Rebellion, des Aufruhrs, der Veruntreuung und des Ungehorsams.

Die von der Regierung unabhängige spanische Staatsanwaltschaft beantragt Haftstrafen zwischen 16 und 25 Jahren.

Die höchste Strafe, 25 Jahre Gefängnis, wird für den ehemaligen Vizepräsidenten der katalanischen Regierung, Oriol Junqueras, beantragt, da er als Anführer der Rebellion gilt.

Unterdessen beantragt die Staatsanwaltschaft, die dem Justizministerium unterstellt ist, Freiheitsstrafen von sieben bis zwölf Jahren wegen Aufwiegelung und Unterschlagung für katalanische Unabhängigkeitsbefürworter.

Bei der Verurteilung wegen Rebellion muss Gewalt angewandt worden sein. Gewalt unterscheidet Rebellion von Aufruhr. Das spanische Recht definiert Aufruhr als nicht gewaltsam, sondern "tumultartig".

Diese Nuance wurde vom Bundesgerichtshof von Schleswig-Holstein geprüft, als dieser im vergangenen April ausschloss, den ehemaligen Präsidenten Kataloniens Carles Puigdemont der spanischen Justiz wegen der Anklage wegen Rebellion zu übergeben. Nach deutschem Recht wurde der Tatbestand der "Gewalt" nicht erfüllt.

Wie ist die politische Lage in Katalonien jetzt?

Der derzeitige Präsident der katalanischen Regierung, Quim Torram, hat ein 48-Stunden-Fasten zur Unterstützung der separatistischen Gefangenen initiert, die sich im katalanischen Gefängnis von Lledoner im Hungerstreik befinden.

Torra gehört der politischen Partei des ehemaligen katalanischen Präsidenten Carles Puigdemont an, der nach seiner Flucht nach Belgien nicht vor Gericht gestellt wird.

Torra hat vorgeschlagen, die Unabhängigkeit auf dem so genannten slowenischen Weg, blutig und einseitig, zu erlangen. Das hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen innerhalb und außerhalb von Katalonien eine erneute Anwendung von Artikel 155 der Verfassung fordern. Dieser besagt, dass die spanische Regierung die Kontrolle über die Katalonien übernimmt.