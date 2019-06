Inhaftierte Separatisten nach Katalonien transferiert

In Spanien sind neun der inhaftierten katalanischen Politiker von Madrid in Gefängnisse in Katalonien transferiert worden, darunter Oriol Junqueras, früherer Vize-Regionalpräsident Kataloniens.

In den katalanischen Gefängnissen werden sie nun bis zur Entscheidung des Obersten Gerichtshofs bleiben, das voraussichtlich erst nach der Sommerpause fallen wird. Dem Hauptangeklagten Junqueras drohen bis zu 25 Jahren Haft.

Die katalanischen Politiker waren in Zusammenhang mit dem verfassungswidrigen Unabhängigkeitsreferendum vom Herbst 2017 und des anschließenden Unabhängigkeitsbeschlusses des Parlaments in Barcelona festgenommen worden. Ihnen wird Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vorgeworfen.