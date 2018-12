Frankreich: Jetzt streiken die Polizisten

Seit fünf Wochen halten die Proteste der "Gelben Westen" ganz Frankreich in Atem. Doch nun könnte die Situation eine unwartete Wendung nehmen - denn die Polizei will gegen geplante Budgetkürzungen und schlechte Arbeitsbedingungen auf die Barrikaden gehen.

Budgetkürzungen bei der Polizei führen zu noch schlechteren Arbeitsbedinungen

Frédéric Lagache, stellvertretender Generalsekretär bei "Alliance", erklärte, das der Haushaltsentwurf "einen Modernisierungsplan" sowohl in Bezug auf Gebäude und Ausrüstung als auch "das unermüdliche Engagement der Sicherheitskräfte nicht nur in den letzten Wochen, sondern der letzten Jahre" berücksichtigen müsse. Die Arbeits- und Lebensbedingungen stünden in keinem Verhältnis zu dem, was die Polizei im letzten Monat geleistet habe, sagte Lagache weiter.

Die Gewerkschaft drohte schon jetzt weiteren Aktionen, sollte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nicht bald einen "Marschall-Plan" für französische Polizei vorlegen.