Trump droht Türkei mit "wirtschaftlicher Zerstörung"

US-Präsident Donald Trump hat die Türkei für den Fall eines Angriffs auf kurdische Truppen im Norden Syriens vor einer wirtschaftlichen Zerstörung gewarnt. Das erklärte der US-Präsident über den Kurznachrichtendienst Twitter, ohne seine Drohung näher zu erläutern. Ferner forderte er die Schaffung einer 20-Meilen-Zone. Gleichzeitig will Trump nicht, dass die Kurden die Türkei provozieren. Russland, Iran und Syrien seien die größten Profiteure der US-Langzeitpolitik und des US-Kampfes zur Zerstörung der Miliz Islamischer Staat. Es sei nun an der Zeit, die US-Truppen (in Syrien) zurückzuholen.