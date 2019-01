Bocuse d’Or: "Monsieur Paul" schwebt über allem

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, da mussten sich die französische Spitzengastronomie und die Stadt Lyon im Südosten von ihrem Idol Paul Bocuse verabschieden, für immer. Der Wegbereiter der Nouvelle Cuisine hat neben dem Dreisterne-Restaurant L’Auberge du Pont de Collonges (drei Michelin-Sterne ohne Unterbrechung seit 1965) auch einen internationalen Kochwettbewerb hinterlassen, der seit 1987 alle zwei Jahre in Lyon ausgetragen wird. Die – inoffiziellen – Koch-Weltmeister können einen handlichen „Monsieur Paul“ mit nach Hause nehmen, in Gold, Silber oder Bronze.

su