Budapest: Katzen aus 10 Meter tiefer Baugrube gerettet

Diese Katze kann sich glücklich schätzen. Sie war in einen 10 Meter tiefen Bauschacht gefallen und schaffte es nicht, allein heraus zu klettern. Sie saß zusammengekauert und regungslos in einer Ecke der Baugrube. Ein Video von Ungarns nationalen Generaldirektion für Krisenmanagement zeigt, wie die Feuerwehr das Tier rettet. Ein beherzter Feuerwehrmann steigt in das Loch hinab, verpackt die Katze in einen Sack und bringt sie nach oben. Dort wird das Tier in einen Katzenkäfig verladen.