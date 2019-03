Letzte Show in Paris: Lagerfeld sagt leise "Servus"

Schneeflocken und Tränen - Chanel hat mit Karl Lagerfelds letzter Kollektion dem Modemacher einen bewegenden Abschied bereitet. Claudia Schiffer war in Paris, Monica Bellucci und Kristen Steward wareb da.

Die Schauspielerin Penelope Cruz sagt: "Ich habe ihn in den vergangenen Jahren so oft gesehen, und die Angst vor ihm verloren. Er war so süß, liebevoll, sehr, sehr respektvoll. Deshalb lieben ihn die Leute so sehr."

Popstar Janell Monae ist ganz begeistert von der Kollektion. "Man fühlt seinen Spirit, seine Präsenz. Es war heute wie etwas aus einer anderen Welt und ich bin dankbar, dass ich als Künsterlin dabeisein durfte."

Das Défilé begann mit einer Schweigeminute.

Das Thema der Kollektion, die im Grand Palais vorgeführt wurde, waren die Alpen - ganz traditionell, - mit Tweedjacken und Wollpullovern

Der Abschied von Karl Lagerfeld - ganz in Weiß.