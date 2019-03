Jemen: Auf der Flucht im eigenen Land

Vor bald vier Jahren begann der Bürgerkrieg im Jemen. Ein Ende ist nicht in Sicht. Millionen von Menschen sind im eigenen Land auf der Flucht. Diese Bilder zeigen die Lage in einem improvisierten Flüchtlingslager in der Region Kuschar in der nordwestlichen Küstenprovinz Hadscha.

Mehr als 5.300 Familien mussten laut Vereinten Nationen in den vergangenen Wochen aus Kuschar fliehen. Das Gebiet ist zum Brennpunkt des blutigen Bürgerkriegs geworden. Hier bekämpfen sich mächtige einheimische Stämme und Huthi-Rebellen. Leidtragende sich die Zivilisten, die auch immer wieder den Luftschlägen der saudisch geführten Militärkoalition zum Opfer fallen.