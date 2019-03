300 Mio. Menschen feiern Nowruz

Millionen von Kurden feiern am 21. März Nowruz - das Fest markiert den Beginn des neuen Jahres und den Frühlingsanfang. In Kurdistan im Irak ziehen Tausende mit Fackeln auf den Berg Akre, um zu feiern. Es wird geschätzt, dass es weltweit rund 30 Millionen Kurden gibt, die im Nahen Osten, neben dem Irak vor allem in der Türkei, im Iran und in Syrien das Neujahrsfest begehen.

Im Iran hat Nowruz ungefähr den gleichen Stellenwert wie das Weihnachtsfest im europäischen Kulturraum. Schulkinder haben Ferien, Familien besuchen einander und tauschen Geschenke aus. Im Mittelpunkt steht auch das Essen und ein spezieller Tisch, auf dem sieben in Farsi mit "s" beginnende Dinge zu finden sein müssen, die als Glücksbringer gelten und die die frische Energie des Frühlings symbolisieren. Die Feierlichkeiten dauern zwölf Tage.