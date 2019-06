Golf von Oman: Öltanker in Flammen

Im Golf von Oman hat es Feuer auf zwei Tankern gegeben, einer von ihnen steht weiter in Flammen. Die Ursache ist noch unklar. Der Vorfall ereignete sich an der Straße von Hormus - eine strategisch wichtige Meerenge, durch die ein Viertel des weltweiten Rohöltransports abgewickelt wird. 44 Besatzungsmitglieder wurden in Sicherheit gebracht.

Nach Angebaben der US-Marine sind ihre Schiffe in der Gegend und leisten Unterstützung. Im Konflikt mit dem Iran hatten die USA zuletzt ihre Militärpräsenz in der Golfregion verstärkt.

Der Ölpreis reagierte umgehend und schoss um 3,5 Prozent nach oben.

Vor vier Wochen waren mehrere Öltanker im Golf von Oman angegriffen worden.