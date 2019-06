Fußball-WM: Die USA wieder in Torlaune

Die US-Amerikanerinnen haben bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich ihren zweiten deutlichen Sieg eingefahren. Die Titelverteidigerinnen bezwangen Chile mit 3:0 und führen Gruppe F vor den punktgleichen Schwedinnen an. Im abschließenden Vorrundenspiele geht es zwischen den USA und Schweden um die Entscheidung, wer als Gruppensieger ins Achtelfinale einzieht.

An diesem Montag treffen die gastgebenden Französinnen in ihrem letzten Vorrundenspiel auf Nigeria. Ebenfalls in Gruppe A spielt Südkorea gegen Norwegen.

Auch Deutschland muss zu Wochenbeginn ran: Die DFB-Damen stehen in Montpellier Südafrika gegenüber. Die Schützlinge von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg haben bereits ihren Platz in der Runde der besten 16 sicher. Der zweite Achtelfinalteilnehmer aus Gruppe B wird im Duell zwischen China und Spanien ermittelt.