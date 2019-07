Seawatch: Carola Rackete vor italienischer Justiz

Die Kapitänin des deutschen Rettungsschiffes "Sea-Watch 3", Carola Rackete, ist am Montag im sizilianischen Agrigent dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser muss nun entscheiden, ob der Hausarrest, der verhängt wurde, aufrecht erhalten bleibt. Sea-Watch erwartet Racketes Freilassung. Ihr Anwalt Leonardo Marino erklärte, dass es noch keine Anklage wegen des Versuches auf Schiffbruch, Widerstand gegen ein Militärschiff oder der Verletzung von Fahrten im Sperrgebiet gibt.

Rackete war am Samstag mit ihrem Schiff und 40 Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren. Nach der Ankunft wurde die Kapitänin festgenommen.

Rackete droht auch Haft

Nach Angaben ihres Anwalts wirft die Staatsanwaltschaft Italiens Rackete Widerstand gegen ein Militärschiff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Im schlimmsten Fall droht der Kapitänin Haft.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte am Sonntag die italienische Regierung wegen der Festnahme der Kapitänin kritisiert und Maßnahmen der Regierung in Rom gegen Seenotretter in Frage gestellt.

Maas: "Menschenleben retten ist humanitäre Verpflichtung"

Auch Bundesaußenminister Heiko Maas äußerte sich. Er erklärte über Twitter, dass Seenotrettung nicht kriminalisiert werden dürfe. Es sei an der italienischen Justiz, die Vorwürfe schnell zu klären. Menschenleben zu retten, sei eine humanitäre Verpflichtung.

Die italienische Gesetzgebung sieht für das unerlaubte Einfahren nach Italien bis zu 50.000 Euro Strafe vor. Die "Sea-Watch 3" wurde unterdessen beschlagnahmt.