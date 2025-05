Italien: EU-Gerichtshof entscheidet über Asylfragen

Die ersten 12 Migranten, die von Italien in ein Aufnahmezentrum für Asylbewerber in Shengjin, Albanien, geschickt wurden, gehen im Hafen von Bari an Land (19. Oktober 2024) - Copyright Valeria Ferrario/Copyright {yr4} The AP. All rights reserved

Copyright Valeria Ferrario/Copyright {yr4} The AP. All rights reserved