Der Designer der weltberühmten Petronas-Türme in Kuala Lumpur, César Pelli, ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

Pelli wuchs in Argentinien auf und wanderte später in die USA aus, wo er sich als Architekt einen Namen machte.

Mit den 452 Meter hohen Petronas-Zwillingstürmen hielt er fünf Jahre lang den Rekord für die höchsten Türme der Welt.

Im Laufe seiner Karriere hat er etwa fünfzig Wolkenkratzer entworfen, wie etwa auch das "One World Financial Center of New York".