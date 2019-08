Verwirrung am Flughafen Heathrow: Streik aufgeschoben

Große Verwirrung zum Wochenstart am Flughafen Heathrow: Eigentlich sollte hier an diesem Montag nur jeder siebte Flieger in die Luft gehen, denn Flughafenarbeiter hatten einen großangelegten Streik angekündigt. Weil dieser Streik aber kurzfristig abgesagt wurde, können viele der annullierten Flüge nun doch starten.

Unter anderem British Airways und Air Canada teilten mit, man wolle eigentlich gestrichene Flüge durchführen. Die Fluggesellschaft Virgin Atlantic will dagegen bei ihrem Ausweichplan bleiben, Heathrow-Flüge am Montag von Gatwick aus starten zu lassen.

Die Flughafenarbeiter in Heathrow fordern eine bessere Bezahlung. Ihre Gewerkschaft will weitere Gespräche mit der Flughafenleitung führen. Bereits für diesen Dienstag sind aber erneut Arbeitsniederlegungen geplant.