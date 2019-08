Die Europäische Kommission hat die Nachricht begrüßt, dass sechs Mitgliedstaaten beabsichtigen, einen Teil der gestrandeten Migranten an Bord des spanischen Rettungsschiffs Open Arms aufzunehmen.

"Die Kommission stand in der vergangenen Woche in intensivem Kontakt, und wir sind sehr dankbar für die Zusammenarbeit zwischen Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Portugal, Rumänien und Spanien", sagte eine Sprecherin am Freitag in einer Pressekonferenz.

Die Sprecherin nannte die Situation, dass Menschen wochenlang auf See gestrandet seien, "unhaltbar".

Das Boot ist jedoch immer noch in italienischen Gewässern in der Nähe der Insel Lampedusa, da ein Streit innerhalb der italienischen Koalition das Schiff vom Anlegen abhält.

Innenminister Matteo Salvini befahl den Beamten, das Boot daran zu hindern, die Migranten, die vor 16 Tagen vor Libyen gerettet wurden, anzulegen - entgegen der Anweisungen von Ministerpräsident Giuseppe Conte und trotz der Zustimmung von sechs EU-Ländern, einen Teil der Migranten aufzunehmen.

In einem Tweet sagte die Open Arms-Crew, dass sechs Personen, die dringend medizinische Hilfe benötigen, von Bord gehen durften.

"Wir erleben die Verschlechterung der körperlichen und geistigen Gesundheit der Menschen an Bord, und angesichts der extremen Situation fordern wir dringend eine humanitäre Ausschiffung im Hafen von Lampedusa", sagte der Gründer der NGO, Oscar Campos.

Die Kommission drängte darauf, eine "nachhaltige" Lösung zu finden, um "sicherzustellen, dass die Menschen schnell und sicher an Land gehen und die erforderliche Versorgung erhalten", und fügte hinzu, dass dies nicht in die Zuständigkeit eines Mitgliedstaates, sondern von "Europa als Ganzes" fällt.

"Natürlich sind wir bereit, dies operativ und finanziell voll zu unterstützen", sagte die Sprecherin.

Das Boot Open Arms durfte am Donnerstag in italienische Gewässer einfahren, nachdem ein Verwaltungsgericht in Rom ein Einreiseverbot aufgehoben hatte, das Salvini zuvor verhängt hatte.

Elisabetta Trenta forderte den Lega-Chef, der bisher die Einwanderungspolitik Italiens diktiert hat, offen heraus und sagte, dass es illegal sei, sich dem Gericht zu widersetzen, und dass "die Politik ihre Menschlichkeit nicht verlieren darf".

Die Schiffsbesatzung hatte zuvor angekündigt, nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis in den Hafen einzulaufen - wie es ein anderes Rettungsschiff, die Sea Watch 3, im Juni tat, was zur Verhaftung der Kapitänin Carola Rackete führte.