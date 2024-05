Heiliges Feuer zum Auftakt des Orthodoxen Osterfest

Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Christliche Pilger halten Kerzen während der Zeremonie des Heiligen Feuers in der Grabeskirche. 4. Mai 2024

Christoph Debets Von Panos Kitsikopoulos

Mit der traditionellen Zeremonie des Heiligen Lichtes in Jerusalem haben die orthodoxen Osterfeierlichkeiten begonnen. Das Osterfeuer wird in verschiedene orthodoxe Länder geflogen und im Gottesdienst in der Osternacht an die Gläubigen verteilt.