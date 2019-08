Elefanten aus Schlammkrater gerettet

Im Dschungel 200 Kilometer östlich der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur konnten fünf Elefanten aus einem mit Wasser gefüllten Schlammkrater gerettet werden. Das Umweltministerium war von Menschen in der Gegend informiert worden, dass die Tiere aus eigener Kraft nicht herauskämen. Daraufhin schickte das Ministerium Arbeiter mit einem Bagger, die den Weg für die Elefanten freischaufelten.

Die intelligenten Tiere fanden schnell den Weg in die Freiheit. Es wird angenommen, dass die Elefanten sich schon zwei bis drei Tage in dem Schlammkrater in ihrer ausweglos scheinenden Lage befanden.