Serena Williams und Bianca Andreescu im Finale der US Open

Serena Williams hat bei den US Open zum zehnten Mal das Endspiel erreicht. Die US-Amerikanerin setzte sich in New York in ihrem Halbfinale gegen Jelina Switolina aus der Ukraine mit 6:3, 6:1 durch.

Williams benötigte nur 70 Minuten für ihren Erfolg.

Auch die Kanadierin Bianca Andreescu hat bei den US Open das Finale erreicht.

Die 19- Jährige gewann ihr Halbfinale gegen die 22 Jahre alte Belinda Bencic aus der Schweiz mit 7:6 und 7:5 und steht damit zum ersten Mal in ihrer Tennis-Karriere in einem Grand-Slam-Endspiel.

Andreescu nutzte nach 2:13 Stunden ihren dritten Matchball.