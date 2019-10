Brexit gefährdet Friedensabkommen zwischen Irland und Nordirland

In Nordirland wurden zwischen 1969 und 1994 über 3.500 Menschen getötet. Mit dem Karfreitagsabkommen von 1998 wurde die blutige Phase des Konflikts beendet.

In Irland mehren sich die Befürchtungen, dass der Terrorismus zurückkehren könnte, wenn Zollkontrollpunkte an der britisch-irischen Grenze aufgebaut werden.

Eugene Reavey, dessen drei Brüder 1976 von britischen Loyalisten getötet wurden, glaubt, dass eine Rückkehr zur Gewalt in Nordirland nur Spekulation ist:

"Nun, ich höre, dass der Mainstream-Republikanismus, die alte provisorische IRA, den Kampf nicht wiederaufnehmen wird. Aber es gibt Dissidenten und andere Gruppen und es besteht kein Zweifel, dass sie jede Art von Kontrollstellen entlang dieser Grenze angreifen werden".

Trotz der jüngsten Ermordung der Journalistin Lyra McKee, durch abtrünnige irische Republikaner, glaubt auch Eamonn Mallie, ein erfahrener Beobachter des Krieges in Nordirland, dass ein Wiederaufflammen der Gewalt unwahrscheinlich ist:

"Ich denke, die Gefühle und Empfindungen sind auf beiden Seiten der Grenze so stark, dass wir das Verhalten der abtrünnigen Republikaner oder des Republikanismus kaum vorhersagen können."

Korrespondent Sam McBride glaubt, dass eine Rückkehr zur Gewalt unorganisiert und sporadisch sein wird.

"Die Dissidenten sind bestrebt, jede Gelegenheit zu ergreifen, um Gewalt zu rechtfertigen. Alles was eine breitere Unterstützung findet, könnte dazu führen, die Grenze anzugreifen."

Auf den Straßen von Belfast hofft jeder, dass Nordirland nicht zu den schlechten alten Zeiten zurückkehren wird.

"Ich würde sagen, dass nach der Berichterstattung der letzten Tage ein harter Brexit möglich ist."

"Ich erinnere mich an die Tage in den der 70er und 80er Jahren. Niemand will dorthin zurück".

"Ich bin besorgt darüber, dass es eine Grenze zwischen Irland und Nordirland geben könnte. Ich hoffe bei Gott, dass es keinen bewaffneten Kampf oder andere Probleme gibt".

"Es herrscht eine gewisse Erwartungshaltung: Wenn das Vereinigte Königreich die Europäische Union ohne Abkommen verlässt, kann eine Rückkehr zur Gewalt nicht ausgeschlossen werden".

"Ob das geschieht oder nicht, bleibt abzuwarten. Dies wird jedoch nicht in Dublin oder Belfast bestimmt, sondern durch Entscheidungen, die in den kommenden Wochen in London getroffen werden."