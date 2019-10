No Comment der Woche: Trauer um Chirac, Gedenken an Kashoggi

Abschied von Jaques Chirac

Freunde, Familie und Staatsgäste aus aller Welt nahmen in Paris Abschied vom ehemaligen französischen Staatspräsidenten Jaques Chirac. 12 Jahre lang, von 1995-2007 regierte Chirac im Elysee-Palast. Jetzt starb er im Alter von 86 Jahren.

Gedenken an Kashoggi

Ein Jahr ist es her, das Jamal Kashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul ermordert wurde. Aktivisten erinnerten an den Mord. Die Frage nach den Auftraggebern ist immer noch nicht zweifelsfrei geklärt.

Hurrikan auf den Azoren

Hurrikan «Lorenzo» hat über den Azoren gewirbelt und auf der Inselgruppe im Atlantik erhebliche Schäden angerichtet. Bäume wurden entwurzelt und Strommasten umgerissen.