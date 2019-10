Wieder rassistische Verunglimpfung im italienischen Fußball

In der ersten italienischen Fußballliga hat sich am Sonntag abermals ein Fall rassistischer Verunglimpfung ereignet. Ronaldo Vieira von Sampdoria Genua sah sich beim Heimspiel gegen den AS Rom mehrmals Schmährufen von Anhängern der Gastmannschaft ausgesetzt. Die Klubführung des AS Rom bat den aus dem westafrikanischen Guinea-Bissau stammenden Mittelfeldspieler anschließend um Entschuldigung. Man dulde keinen Rassismus und unterstütze die Behörden im Bemühen, die Urheber ausfindig zu machen, hieß es in einer Stellungnahme des AS Rom.

Mitte vergangener Woche hatte der europäische Fußballverband UEFA eine Strafe gegen den Stadtrivalen Lazio ausgesprochen. Die UEFA sah es als erwiesen an, dass Anhänger der Römer während eines Europapokalspiels gegen Stade Rennes aus Frankreich rassistisches Verhalten an den Tag gelegt hatten.