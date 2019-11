Alexander Vinnik, genannt "Mr. Bitcoin" und russischer Staatsbürger, sitzt seit Mitte 2017 in Griechenland in Haft. Die USA, Frankreich und Russland wollen seine Auslieferung – er soll über die Crypto-Währungs-Plattform BTC-e Geld gewaschen haben. Vinnik erschien jetzt vor dem Obersten Gericht Griechenlands und plädierte, ihn freizulassen oder wenigstens an Russland auszuliefern.

Er sprach exklusiv mit euronews über seinen Fall.

Alexander Vinnik:

"Ich glaube, ob ich unschuldig bin oder nicht, ist etwas, was nach dem Gesetz der russischen Föderation entschieden werden sollte und nicht nach dem Gesetz eines Landes, zu dem ich keine Beziehung habe und das ich nie besucht habe."

"Ich habe vor nichts Angst, weil ich an Gott glaube. Natürlich glaube ich auch an die Gerechtigkeit, aber für mich ist das Hauptgesetz das Gesetz des Mitgefühls. Und ich stütze mich auf dieses Gesetz sowie auf meinen Glauben an Gott.

ES GEHT UM MILLIARDEN

Um welche Summen geht es? Medien („Cointelegraph“) sprechen von 4 Milliarden Dollar an Kapitalströmen, einschließlich rund 300,000 Bitcoins (BTC), gestohlen von der inzwischen aufgelösten Krypto-Börse Mt.Gox.

Frankreich, Russland und die USA verdächtigen Vinnik, die Plattform BTC-e als Tarnung für sein Geldwäschegeschäft genutzt zu haben ("Gründerszene"). Der Russe soll auch hinter dem Hack der Bitcoin-Börse Mt. Gox stecken. 2014 wurden dabei insgesamt knapp 850.000 Bitcoin gestohlen, was die Plattform in die Insolvenz führte, der Kurs der Kryptowährung brach anschließend über Jahre ein.

Vinniks Anwältin Zoe Konstantopoulou:

"Der Fall Alexander Vinik ist ein Fall von wachsender Verletzung der Menschenrechte und des Völkerrechts. Alexander wird seit 27 Monaten ohne Gerichtsverfahren und ohne Anklage festgehalten. Wir bitten das Gericht, ihn freizulassen. Er hat kein anderes Verbrechen begangen, als die wirtschaftliche Freiheit aller zu fördern."

.

Vinnik war während eines Familienurlaubs in Griechenland im Jahr 2017 auf Antrag der USA festgenommen worden. Vor einem Jahr trat er für drei Monate in den Hungerstreik. Im Juli verlängerte ein Gericht in Thessaloniki („Cointelegraph analytics“) die U-Haft um sechs Monate. In Kalifornien ist eine Zivilklage über 100 Millionen Dollar gegen ihn anhängig.

Giannis Giaginis, su