Europaparlament bestätigt von der Leyens neue EU-Kommission

Das Europaparlament hat die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen mit breiter Mehrheit bestätigt. Damit kann die neue Führung der Europäischen Union am Sonntag ihr Amt antreten.

26 Kommissare sollen den Aufbruch in ein grünes, modernes und gerechtes Europa gestalten, so die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin. Ab dem 01. Dezember wird die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen ihr Mandat in Brüssel beginnen.

_**"Jedes Mitglied meines Teams wird seine ganz persönlichen Geschichten und Perspektiven über Europa einbringen. Sie werden ihre eigenen Strategien und Prioritäten zu verwalten haben. Aber insgesamt werden wir ein Team sein, das im gemeinsamen europäischen Interesse arbeitet".

_**"Wir werden ein Team sein, das mit diesem Haus und den Mitgliedstaaten zusammenarbeitet, um die entscheidenden Herausforderungen unserer Generation anzugehen".

Ursula von der Leyen war im Juni von den EU-Staats- und Regierungschefs für den EU-Spitzenposten ausgesucht worden. Von der Leyen löst den Luxemburger Jean-Claude Juncker ab, der in den Ruhestand geht.