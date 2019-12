Die Frage nach dem WARUM beschäftigt viele nach dem Angriff, durch den ein 49-Jähriger auf dem Heimweg vom Weihnachtsmarkt in Augsburg getötet wurde. Der Tote ist ein Feuerwehrmann, der mit seiner Frau und einem befreundeten Paar in der Innenstadt unterwegs war. Offenbar kam es zu einem Streit mit jungen Männern, sieben Personen sollen laut Zeugenaussagen nach der Attacke geflohen sein. Die "Augsburger Allgemeine" schreibt von einer "siebenköpfigen Jugendbande", die die beiden Männer, aber nicht die Frauen angegriffen habe.

Notärzte versuchten, den 49-jährigen Berufsfeuerwehrmann wiederzubeleben - jedoch ohne Erfolg. Der Mann verstarb im Rettungswagen.

Einer der jungen Männer aus der Gruppe soll dem Feuerwehrmann gegen den Kopf geschlagen haben, voraufhin das Opfer stürzte und am Boden liegenblieb. Auch der 50-jährige Mann des zweiten Paares wurde geschlagen und im Gesicht verletzt.

Sechs junge Männer werden Haftrichter vorgeführt

Nach Auswertung von Überwachungsvideos wurden bis Sonntagabend insgesamt sechs junge Männer festgenommen. Der Haupttäter soll neben der deutschen zwei weitere Staatsangehörigkeiten haben soll. Ein Mittäter wird als Südeuropäer beschrieben. Alle Festgenommenen sollten an diesem Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der bayrische Ministerpräsiden Marcus Söder fordert die Bürger dazu auf, bei den Ermittlungen zu helfen. Er schreibt auf Twitter: "Wir alle sind erschüttert über die schreckliche Gewalttat in Augsburg."

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann unterstrich die Wichtigkeit der Videoüberwachung. *Die Bilder haben die Arbeit der Polizei deutlich erleichtert", erklärte Herrmann in der «Augsburger Allgemeinen». Die Kameraüberwachung am Königsplatz, dem zentralen Verkehrsknotenpunkt der Stadt, war im Dezember 2018 verbessert worden. Seitdem überwache die Polizei mit 15 Kameras den Ort, an dem sich die Tat ereignete.

Warum der plötzliche Ausbruch von Gewalt?

Die Stadt Augsburg stand am Wochenende unter Schock. Etwa 150 Feuerwehrleute versammelten sich in Gedenken an ihren getöteten Kollegen.

Debatte über Täter im Internet

Im Internet ist - wie so oft - eine Debatte über die Nationalität der mutmaßlichen Täter und ihren Migrationshintergrund entbrannt. So nennt die AfD-Politikerin Alice Weidel den Angriff von Augsburg "ein weiteres Beispiel für Migrantengewalt" und fordert dazu auf, "Relativierungen zu beenden".