Japan feiert 2020 Jahr der Ratte

Am Sonntag haben Mitglieder einer Freiwilligengruppe und Kinder aus der Umgebung, eine drei Meter hohe Ratte am Eingang des Tatsumizu-Schreins in der Stadt Misato in der Präfektur Mie aufgestellt.

Die riesige Ratte ist das Tierkreiszeichen für das Jahr 2020. Die Teilnehmer baten um Glück und eine reiche Ernte.

Im japanischen Horoskop gibt es zwölf Tierkreiszeichen, die abhängig vom Jahr der Geburt zugeordnet werden. Jedes Tier symbolisiert bestimmte Eigenschaften. Alle 12 Jahre ist das Jahr der Ratte. Wer zu diesem Tierkreiszeichen gehört wird als charmant und kreativ charakterisiert.