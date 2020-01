Die Heiligen Drei Könige ziehen durch Madrid

Keine echten Elefanten, aber ein echtes Kamel, viele Lichter, Sternenkinder und natürlich die Hauptpersonen: Caspar, Melchior und Balthasar, die Heiligen Drei Könige. In Spanien und in Lateinamerika kommt ihnen eine große Bedeutung zu. Überall finden Prozessionen statt, die Heiligen Drei Könige bringen nämlich den Kindern die Geschenke. Der 6. Januar ist der wichtigste Tag der Weihnachtszeit.

In der spanischen Hauptstadt Madrid waren Tausende am Straßenrand, um bei der großen Prozession am Vorabend von Epiphanias dabei zu sein. Für die Kinder flogen Bonbons durch die Luft. Der Stern von Bethlehem wurde von einer jungen Frau dargestellt. Die Prozession zog vor das Rathaus von Madrid.