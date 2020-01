The Whistler, die Komplizen: Ein Film Noir aus Rumänien

Cristi ist Polizist in Rumänien. Und er ist ein Verräter, er gibt Informationen an die Mafia weiter. Zuhause wird er schon überwacht, deshalb reist er auf die kanarische Insel La Gomera, begleitet von Gilda, einer undurchsichtigen Schönheit. Dort will er 'El Silbo', eine uralte Geheimsprache lernen, um weiter mit seinen Mafiakumpanen kommunizieren zu können. Das ist schwieriger als erwartet, El Silbo wird gepfiffen. Cristi soll der rumänischen Mafia helfen, einen Drogenhändler aus dem Gefängnis zu befreien. Nur der weiss, wo 30 Millionen Euro versteckt sind - aber Cristi hat eigene Ziele...