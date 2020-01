Thema Klima mit Trump? 600 Umweltaktivisten wandern nach Davos

Der Kampf gegen den Klimawandel und die Erderwärmung ist in diesem Jahr das zentrale Thema auf dem World Economic Forum in Davos in der Schweiz.

Dort versammeln sich jedes Jahr im Januar Top-Vertreter aus Politik und Wirtschaft.

Etwa 600 Klimaaktivisten wandern von Landquart nach Davos - doch die Behörden haben den Protestmarsch nur bis Klosters erlaubt.

Auch Donald Trump wird in Davos dabei sein

WEF-Gründer Klaus Schwab freut sich, dass US-Präsident Trump teilnimmt, aber auch, dass Greta Thunberg in diesem Jahr wieder dabei ist, weil das Thema Umwelt eine wichtige Rolle spiele.

Doch nicht alle sehen die Teilnahme des US-Präsidenten so positiv wie Klaus Schwab. Einige meinen, man müsse Donald Trump seine klimaskeptischen Äußerungen vorhalten.

Auch im Global Risk Report der Organisatoren geht es ums Klima. "Der Druck von Investoren, Gesetzgebern, Kunden und Mitarbeitern auf die Wirtschaft nimmt zu." heißt es in dem Bericht.