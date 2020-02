Coronavirus-Infektion erstmals in Rheinland-Pfalz festgestellt

In Baden-Württemberg hat sich ein weiterer Mann mit dem Coronavirus infiziert. Der 32-Jährige aus dem Landkreis Rottweil sei aus dem Risikogebiet in Italien eingereist und habe keine Verbindungen zu den bislang gemeldeten drei Patienten im Südwesten, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Stuttgart mit.

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus müsse mit einem Import weiterer Fälle nach Deutschland gerechnet werden. Zu dieser Einschätzung kommt das Robert-Koch-Institut. Gleichzeitig sei die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit gering bis mäßig, so das RKI weiter. Derzeit sind in Deutschland damit 22 Coronafälle bekannt.

Wie gehen die Menschen mit der Lage um? Eine Frau sagt: „Unser Chef hat uns jetzt in die Apotheke geschickt, weil wir uns da jetzt schon auch Sorgen mitunter machen und ja... Es ist schon ein bisschen beängstigend. Einerseits denkt man sich: Ok, das ist Panikmache, andererseits macht man sich da schon auch Sorgen, ja.“

„Ich denke mal, man muss gucken, dass man seine Abwehrkräfte hochhält und ansonsten wird das kommen“, meint ein Mann. Und ein anderer sagt: „Eigentlich meide ich hier jetzt solche Ansammlungen. Aber ansonsten weiß ich nicht, muss man mal warten, was kommt.“

Erkrankter in NRW muss beatmet werden

In den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg wurden neue Ansteckungsfälle gemeldet: Im Kreis Heinsberg handelt es sich um ein Ehepaar, der Mann muss künstlich beatmet werden, er leidet unter einer schweren Lungenentzündung. Ob sich die beiden Kinder des Paares angesteckt haben, ist noch nicht bekannt. Da die Erkrankten unter anderem an einer Karnevalssitzung teilnahmen und die Frau als Kindergärtnerin tätig ist, könnten sie weitere Personen angesteckt haben.

Das Universitätskrankenhaus Tübingen meldete zwei neue Coronafälle in Baden-Württemberg, zuvor wurde bereits bekannt, dass zudem eine Person im Kreis Göppingen infiziert ist.