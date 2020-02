Covid-19: Seehofer kann keinen „absoluten Schutz versprechen“

In Deutschland haben die Behörden wegen der Ausbreitung des Coronavirus einen Krisenstab eingerichtet. Als Ziel gab Gesundheitsminister Jens Spahn aus, die Bevölkerung so gut wie möglich zu schützen und die Ausbreitung einzudämmen. Spahn hatte betont, Deutschland befinde sich am Beginn einer Coronaepidemie. In Nordrhein-Westfalen sollen rund 300 Menschen unter Quarantäne gestellt werden, die gemeinsam mit einem Ehepaar Karneval feierten, bei dem der Erreger festgestellt worden war.

„Es wird weiterhin mit Hochdruck daran gearbeitet, jede Infektion frühzeitig zu erkennen, den infizierten Patienten zu isolieren, klinisch zu behandeln und alle Kontaktpersonen zu identifizieren, dann auch aufzusuchen, zu testen und eben vorsorglich in häusliche Quarantäne zu bringen. Die jüngste Entwicklung in Nordrhein-Westfalen zeigt: Das gelingt im Moment nur unter größtem Aufwand und auch nicht abschließend“, so Spahn.

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer sagte: „Nach dem Auftreten der Fälle von Coronainfektionen in Europa und in Deutschland hat sich die Lage deutlich verschärft. Wir haben deshalb den Auftrag, als verantwortliche Minister das Menschenmögliche zu tun, zum Schutz unserer Bevölkerung, ohne dass wir den absoluten Schutz versprechen können.“

Die deutschen Behörden haben in dieser Woche bisher zehn neue Coronafälle festgestellt. Vorher hatte es weitere gegeben. In Österreich gibt es dem Sozialministerium zufolge drei bestätigte Erkrankungsfälle. In der Schweiz sind bislang vier Fälle bekannt: Zwei im Kanton Graubünden sowie jeweils einer in Genf und im Tessin.