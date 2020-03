Internationaler Frauentag: Oben-ohne-Protest in Paris

no comment

Im Zentrum von Paris haben Aktivistinnen der feministischen Gruppe "Femen" anlässlich des Internationalen Frauentags einen Oben-ohne-Protest veranstaltet.

Etwa 40 Mitglieder der Gruppe versammelten sich auf dem Place de la Concorde, wo sie Rauchfahnen entzündeten und Transparente hochhielten.

Sie prangerten das an, was sie - in Anspielung auf den Ausbruch des Coronavirus - die "patriarchalische Pandemie" nannten.