Schnee in Berlin: 10 der schönsten Fotos und Tweets

Am Sonntag hat offiziell die Sommerzeit begonnen, der Frühling hat ebenfalls angefangen, aber an diesem Montag, den 20. März 2020, fällt Schnee - auch in Berlin.

Viele Menschen in Europa sind derzeit in Quarantäne oder dürfen nur mal eben kurz ihre Wohnungen verlassen. Die Bilder und Videos vom Schnee verbreiten eine ruhige und beruhigende Stimmung in den sozialen Netzwerken, in denen sich die Leute zu Coronazeiten tummeln.

Auch die, bei denen es derzeit nicht schneit, sind in den Bann gezogen.

Frühling spring printemps.... Berlin... Publiée par Anja Bencze sur Lundi 30 mars 2020

Die Polizei macht keine Fotos, aber gibt Tipps.

Vor allem im Alpenraum ist in den kommenden Tagen weiterer Schnee angesagt.

Gegen Ende der Woche sollten die Temperaturen auch in Berlin wieder ansteigen und frühlingshaftere Grade erreichen.

...