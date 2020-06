Schweiz zählt dazu: Diesen 10 Ländern droht eine 2. Welle

In der Schweiz sind in den vergangenen Tagen zahlreiche Infektionen mit dem Coronavirus in mehreren Nachtclubs und durch Teilnehmer einer Party in Belgrad bekannt geworden. Schon zuvor hatte THE GUARDIAN die Schweiz zu den 10 Ländern gezählt, denen aufgrund der aktuellen Entwicklung der Coronavirus-Daten eine zweite Welle der Pandemie droht.

Ein wichtiger Faktor bei der Analyse des GUARDIAN in Zusammenarbeit mit der Oxford University sind die Lockerungen der Corona-Beschränkungen und der R-Faktor, der sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland in der vergangenen Woche über 1 lag, was bedeutet, dass ein mit dem Coronavirus Infizierter mehr als eine weitere Person ansteckt.

In Deutschland waren die Zahlen vor allem durch die vielen Fälle beim Fleischbetrieb Tönnies im Kreis Gütersloh angestiegen. An diesem Montag wurden die Beschränkungen dort bis zum 7. Juli verlängert.

Die Analyse des GUARDIAN unterstreicht auch, dass - im Gegensatz zu Deutschland - eine zweite Welle in Iran und in Saudi Arabien bereits zu beobachten ist. In Saudi-Arabien wurde als Konsequenz die Zahl der Pilger, die zur traditionellen Hadsch nach Mekka kommen dürfen auf 1.000 begrenzt. Zudem sollten Ende Juli keine gläubigen Muslime aus dem Ausland anreisen.

Hier ist die Liste,der 10 betroffenen Länder, die THE GUARDIAN aufgestellt hat

Deutschland: Zahl der Infektionen 191.449 +36.7 % im Vergleich zur Vorwoche

Ukraine. Zahl der Infektionen 31.014 +29,3 % im Vergleich zur Vorwoche

USA: Zahl der Infektionen 2.347.022 +24,6 % im Vergleich zur Vorwoche

Schweiz: Zahl der Infektionen 31.249 +15,1 % im Vergleich zur Vorwoche

Bangladesch: Zahl der Infektionen 119.118 +12,6 % im Vergleich zur Vorwoche

Frankreich: Zahl der Infektionen 161.267 +12,0 % im Vergleich zur Vorwoche

Schweden: Zahl der Infektionen 60.837 +11,2 % im Vergleich zur Vorwoche

Iran: Zahl der Infektionen 209.970 +6,6% im Vergleich zur Vorwoche

Indonesien: Zahl der Infektionen 47.896 +2,4 % im Vergleich zur Vorwoche

Saudi-Arabien: Zahl der Infektionen 164.144 +0,3 % im Vergleich zur Vorwoche

Seit der Veröffentlichung dieser Liste hat sich die Lage in Iran verschärft - und die Regierung hat eine Maskenpflicht für bestimmte öffentliche Orte eingeführt.

